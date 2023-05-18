Hayatımıza iyice entegre olan elektrikli skuterlar, işlerimizi kolaylaştırdığı gibi zaman zaman da tehlike saçabiliyor.

Bu tehlikeli durumun son örneği ise İngiltere'de yaşandı.

Mutfaktaki elektrikli skuter patladı



Başkent Londra'daki bir evin mutfağında bulunan elektrikli skuter bir anda alev aldı.

Alev alan skuter daha sonra patladı.

İngiltere'de evin mutfağında bulunan skuter patladıElektrikli skuter patladı



Yaralanma yaşanmadı



Skuterin yakınında evde yaşayan birinin bulunmaması ise herhangi bir yaralanmanın önüne geçti.

The Independent'ın paylaştığı o anlar böyle görüntülendi.