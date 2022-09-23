Manisa’nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairesinden çıkan Şahin Pekmezci (38), anahtarını içeride unuttu.
Pekmezci, saat 10.30 sıralarına evine girmek için binanın çatısına çıktı ve sarkıttığı iple balkona inmek istedi.
Beton zemine düştü
Ancak bu sırada ip kopunca Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Şahin Pekmezci'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Düştüğü an kamerada
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pekmezci'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu arada, Pekmezci’nin düştüğü anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.