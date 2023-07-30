Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, bakanlıkta staj yapan üniversite öğrencilerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi.

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitmeni Tolunay Sandıkcıoğlu, 2012'de hayata geçirilen ve bekar üniversite öğrencilerinin esas alındığı programa, evlenme yolundaki çiftlerin de ücretsiz katılabileceğini aktardı. Sandıkcıoğlu, gençlerin program kapsamında yer alan modüller içerisinde istedikleri eğitime katılabileceğini dile getirdi.