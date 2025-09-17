Son dönemlerde artan aile içi şiddet ve boşanma oranlarının azaltılması ve kurulan evlilik birliklerinin sağlıklı bir temele dayandırılması amacıyla yeni bir uygulama gündemde. Uygulamaya göre artık sadece sağlık raporu almak yeterli olmayacak, çiftler psikolojik değerlendirmeye de tabi tutulacak.

Düzenlemeyle birlikte evlenecek çiftlerin hem sağlık kontrolünden geçmeleri hem de psikolojik uygunluk raporu almaları zorunlu hale getirilecek.

Kurulacak danışmanlık mekanizmasıyla, erken dönemde olası sorunlar tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Destek sürecinin evlilik sonrasında da sürdürülmesi ve anlaşmazlık yaşayan çiftlere rehberlik sağlanması öngörülüyor. Boşanmanın önüne geçilemediği durumlarda ise taraflara doğru şekilde yönlendirme yapılacak.

Projenin hızlandırılması amacıyla AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın öncülüğünde Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek.

Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan uzman ve akademisyenler katılacak.