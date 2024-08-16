Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu ile Dj Heis katılımıyla düzenlenen 90’lar kostümlü karaoke partisi, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Expo 2023 alanında bulunan Ada Konsept’te gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Gece boyunca DJ Heis’in çaldığı nostaljik 90’lar hitleri eşliğinde dans eden katılımcılar, karaoke performanslarıyla eğlenceye doydu. Kadın Korosu'nun özel performansı ise geceye damga vurdu. Renkli kostümlerle 90'lar ruhunu yansıtan misafirler, şarkı söyleyip dans ederken aynı zamanda çeşitli oyunlar ve aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı.