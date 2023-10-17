Kahramanmaraş’ta yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Hacı İlham Yanık, EXPO 2023 alanında açtığı sergiyle ilgi odağı oldu.

9 yaşlarındayken resim çizmeye merak salan yanık, iki yıl önce katıldığı Türkiye gençlik Vakfı’nın "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştu.

Daha sonraki yıllarda ilk kişisel resim sergisi Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşturan yanık, EXPO alanında açtığı ikinci kişisel resim sergisinde eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Sergiyle alakalı açıklamalarda bulunan genç ressam Hacı İlham Yanık, sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.