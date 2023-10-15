Kapılarını ziyaretçilerine açan EXPO 2023, sosyal alanlarıyla da ilgi çekiyor.

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği işbirliğinde EXPO 2023 Alanı’nda ‘Geleceğe +1 Akademisi’ için sınıf oluşturdu.

Çocukların okul sonrasında da sosyal aktivitelerini sürdürecekleri atölyelerin düzenleneceği Geleceğe +1 Akademi’de, iş koçluğu, öz savunuculuk ve lezzet atölyeleri gibi birçok alanda hizmetler sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sosyolog Kübra Akar, “EXPO içerisinde yer almamız birçok büyük artılar katacak.” dedi.