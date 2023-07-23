Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğini artırma hedefiyle alana kazandırdığı Nikah Sarayı’nda çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.
‘Gelin Damat Adası’yla dikkatleri çeken ve son teknolojinin kullanıldığı EXPO 2023 Nikah Sarayı, Kahramanmaraşlı çiftlerin hayatlarının en unutulmaz günlerine ev sahipliği yapmaya başladı.
Onikişubat sınırlarında ikamet eden çiftler, Uluslararası EXPO 2023’ün Sergi Alanı’na kazandırılan Nikah Sarayı’nda ‘Evet’ diyerek en mutlu imzalarını atarken İlk nikahları Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı
Yeni çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Mahçiçek, çiftlere daimi mutluluklar dileyerek, EXPO 2023 Nikah Sarayı’nın Kahramanmaraş’a ve çiftlere hayırlı olmasını diledi.