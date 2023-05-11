Başkan Mahçiçek ilçeye yapılan hizmetleri anlattı Başkan Mahçiçek ilçeye yapılan hizmetleri anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, EXPO Alanı'nda düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantısında konuştu.
Başkan Güngör, burada 14 mayısta düzenlenecek seçimler için partisine destek istedi.