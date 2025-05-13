Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda vatandaşların bilgiye ve iletişime daha hızlı, kolay ve eşit koşullarda erişebilmesini sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yaz aylarında özellikle genç nüfusun yoğun olarak kullandığı EXPO Rekreasyon Alanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti hayata geçirildi.

Belediyenin dijital dönüşüm odaklı hizmetleri arasında yer alan bu uygulama, başta öğrenciler olmak üzere gençlerin eğitim, araştırma ve sosyal iletişim ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiği sosyal alanlarda internet erişiminin kolaylaştırılması da hizmetin amaçları arasında yer alıyor.

Onikişubat Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz internet hizmetiyle birlikte EXPO Alanı, sadece fiziksel bir dinlenme ve eğlenme mekanı olmanın ötesine geçerek, dijital erişim altyapısıyla donatılmış modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Ücretsiz WİFİ hizmetinden nasıl faydalanılabilecek?

EXPO Alanı’ndaki ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, mobil cihazlarının Wi-Fi ayarlarından “Onikişubat Belediyesi” adlı ağı seçmeleri yeterli olacak.

Ağa bağlantı sağlandıktan sonra otomatik olarak açılan kullanıcı giriş ekranında telefon numarası ve kullanıcı tarafından belirlenecek bir şifre ile kayıt işlemi gerçekleştirilecek.

Telefona gelen doğrulama kodunun ilgili alana girilmesiyle birlikte kullanıcı kaydı tamamlanacak, sonraki bağlantılarda aynı şifre ile hızlı ve kolay erişim sağlanabilecek.

“Gençlerimiz için erişilebilirlik önceliğimizdir”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Günümüz dünyasında internet erişimi, özellikle gençlerimiz için eğitimden sosyal hayata kadar birçok alanda temel bir ihtiyaç haline geldi. Onikişubat Belediyesi olarak bizler, dijital eşitsizliğin önüne geçmeyi, gençlerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmayı ve onları desteklemeyi görev kabul ediyoruz. EXPO Alanı’nda başlattığımız ücretsiz Wi-Fi hizmeti, bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Daha yaşanabilir ve daha erişilebilir bir Onikişubat için çalışmalarımız aralıksız sürecektir.”

Onikişubat Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dijital erişimi artırmaya yönelik projelerini önümüzdeki süreçte ilçenin farklı noktalarına yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.