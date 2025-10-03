Enflasyon Yüzde 33,29 – Kira Zammı Yüzde 38,36

TÜİK verilerine göre:

Aylık enflasyon: %3,23

Yıllık enflasyon: %33,29

12 aylık ortalama TÜFE (kira artış oranı): %38,36

Bu oran, hem konut hem işyeri kira artışlarında geçerli olacak. Geçtiğimiz ay kira zam tavanı yüzde 39,62 seviyesindeydi.

Konutlarda Yüzde 25 Sınırı Kalktı

Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırı sona erdi. Bu nedenle konut kiraları da tıpkı işyerleri gibi artık 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre artırılıyor.

Kimler Bu Orana Göre Zam Yapacak?

Eylül ayında kontrat yenileyen konut kiracıları

Sözleşmesi bu ay dolan işyeri kiracıları

Kira kontratını bu dönemde uzatan ev ve işletme sahipleri

Yüzde 38,36’lık oran tavan zam olup, taraflar anlaşma dahilinde daha düşük bir artış belirleyebilir.

