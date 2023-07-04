Emeklilik konusu, çeşitli meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önüne alınarak farklılık gösterebilmektedir. Erken emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı da bu hesaplamaların önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu sayı, 6 ay ile 6 yıl arasında değişebilir. Farklı meslek gruplarına mensup olan bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi farklı meslek gruplarının emeklilik koşulları ve hakları birbirinden farklılık gösterebilir.

Son dakika açıklamasına göre, erken emeklilik konusunda yeni bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenleme, özellikle 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek ve emeklilik yaşında önemli bir değişiklik yapacak. Detaylar şu şekildedir: Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşında değişiklik yapılmaktadır. Daha önce 2036’da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşları öne çekilecek

Özellikle 1999, 2000 ve 2008 doğumlu kişilerin erken emeklilik hakkı merak edilmektedir. Bağ-Kur sigortalıları için yapılan yeni reform ile birlikte 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Peki, kimler bundan yararlanacak? İşte adım adım emekli olma şartları…

Yakın gelecekte Meclis’e sunulacak olan yeni emeklilik reformu ile birlikte, küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülecek. Bu düzenleme ile prim gün şartı 9,000’den 7,200’e indirilecek.

Kuaförler, manavlar, bakkallar, tesisatçılar, pazarcılar, marangozlar, terziler gibi küçük esnaflar da daha az prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Bağ-Kur sigortalılarının prim yükü azalacak. Ayrıca, kendi hesabına çalışan doktorlar, eczacılar, avukatlar gibi meslek grupları ve isteğe bağlı prim ödeyenler de reform kapsamına alınacak.