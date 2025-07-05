Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Y.C., elini çalıştığı levha kesme makinesine kaptırdı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu



İtfaiye ekipleri, işçinin elini sıkıştığı yerden dikkatli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.