Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor.

Uzun süredir bu alanda incelemelerini sürdüren Bakanlık, vatandaşı sömürenlerin adeta tepesine çöktü.

Halkı bezdiren fırsatçı firmalar ise cezasız kalmıyor.

Ceza yağdı

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandı."

"Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere..."

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Haksız fiyat ve stokçularla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 19.01.2021 tarihli 35. toplantısı gerçekleştirilmiş olup, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilmiştir.

Fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışını yapan işletmelere de ceza

Bu denetimler sonucunda tesit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında görüşülmüş, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışını yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca otomotiv sektörüyle ilgili olarak piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alınmıştır.

"Toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulanmıştır"