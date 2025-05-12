Faizsiz kredi veren bankalar arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Müşteri portföyünü arttırmak için yeni müşteri çağrısı yapan pek çok banka, nakit avans ve kredi miktarları ile 75 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlıyor. Yeni müşteri olma şartının dışında bazı özel koşulları da içerisinde barındıran kampanyalar, bankalar tarafından sınırlı sürede sınırlı sayıda müşteriyi kapsayacak şekilde düzenleniyor. Peki, faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte, bankaların kredi imkanları

Faizsiz kredi kampanyası, Mayıs ayında bazı bankaların resmi internet siteleri ve SMS kanalları aracılığıyla duyuruldu. Bankanın ilk kez müşterisi olacak olan kişilere takdim edilen sıfır faizli kredi imkanı, koşulları cazip bulan vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi

TEB FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL 'ye varan kredi!

vadeli, 'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Denizbank'ın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 45.000 TL

3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

İŞ Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadel i 25.000 T L’ye varan Taksitli Nakit Avans!

vadel L’ye varan Taksitli Nakit Avans! 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL 'ye varan kredi!

vadeli, 'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Akbank'ın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 60.000 TL

6 ay vadeli 35.000 TL 'ye varan Kredi!

vadeli 'ye varan Kredi! 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

ENPARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 50.000 TL

6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.

QNB FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL ihtiyaç kredisi!

vadeli, ihtiyaç kredisi! 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.