Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Atromitos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Peristeriou Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 2-0’lık skorla kazandı. Panathinaikos’a turu getiren golleri 35’inci dakikada Ruben Perez ve 90+4’üncü dakikada Filip Mladenovic kaydetti. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ilk maçını 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Atromitos'u 2-0 ile geçerek yarı finale çıktı.

PAOK'TAN RÖVANŞ ALINABİLİR

Öte yandan Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Panathinaikos, PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. PAOK'un çıkması durumunda geçtiğimiz haftanın rövanşı alınabilir.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Panathinaikos'un başında çıktığı maçlarda yalnızca 1 mağlubiyet alan Fatih Terim'in performansı Yunanistan'da gündeme oturdu. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı bir konumda olan Panathinaikos'un kupada da yarı finale çıkması büyük övgü aldı.