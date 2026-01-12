Ekranların enerjik yüzlerinden biri olarak tanınan Fatih Ürek, geçtiğimiz ekim ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu belirtilen sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüş ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Aradan geçen 78 güne rağmen Ürek’in tedavisinin halen yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

“Durumu Stabil, Süreç Yakından Takip Ediliyor”

Menajer Siliv’in açıklamasına göre Fatih Ürek’te şu ana kadar belirgin bir uyanma ya da fiziksel tepki gözlenmedi. Sağlık değerlerinin zaman zaman iyileşme, zaman zaman ise gerileme gösterdiği belirtilirken, doktorların süreci kontrollü şekilde takip ettiği aktarıldı.

Uzun süredir yatağa bağlı kalan sanatçının vücudunda bası yaraları oluştuğu ve ciddi kilo kaybı yaşadığı ifade edildi. Ancak bu durumun, yoğun bakım sürecinde olan hastalar için tıbben olağan kabul edildiği vurgulandı.

Bitkisel Hayat İddialarına Net Yanıt

Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda yer alan “Fatih Ürek bitkisel hayata girdi” iddialarına da açıklık getirildi. Menajer Mert Siliv, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sanatçının hayati bulgularının stabil olduğunu ve tedavi planının aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

“Askerlik Gibi Gün Sayıyorum”

Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Siliv, süreci “Askerlik gibi gün sayıyorum” sözleriyle anlattı. Her günün ayrı bir umutla beklendiğini belirten Siliv, şu an için en büyük tesellilerinin sanatçının durumunda ciddi bir kötüleşme yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, sevenleri sanatçıdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.