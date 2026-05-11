"Bir Dünya Ninni Esenler'de" temasıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 yılını aile yılı ilan ettiklerini anımsatarak, “Güçlü toplum için mutlaka ve mutlaka aileyi güçlü kılmak zorundayız” ifadelerine yer verdi. Kaya, 2025 yılını aile yılı ilan ettiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu sadece aslında bizim takvimlere düştüğümüz bir başlık değildi. Aile yılı ilan etmemiz bu milletin istikbalini inşa edecek en temel kuruma, ailemize verdiğimiz, ailemize sahip çıkma irademize gösterdiğimiz güçlü bir ilandı. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, 'Güçlü birey, güçlü ailede yetişir.' Güçlü toplum için mutlaka ve mutlaka aileyi güçlü kılmak zorundayız. Eğer biz bu ülkeyi güçlü kılacaksak, aile kurumumuza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Aile dediğimiz kalemizi yeniden tahkim etmek zorundayız. Köklerimizi daha da fazla sağlamlaştırmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir seferberlik başlattık. Biliyoruz ki aile çökerse milletler çöker."

Aile kurumunun modern dünyanın savruluşları altında olduğunu belirten Kaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata geçirildiğini, bununla, eğitimi yalnızca sınıf duvarları arasında hapseden bir yaklaşımı değil, insanı merkeze alan, karakteri önceleyen ve bilgiyi ahlakla yoğuran bütüncül bir eğitim tasavvurunun esas alındığını vurguladı.