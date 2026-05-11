10 Mayıs Anneler Günü’nde TRT ekranlarında yayınlanan ana haber bülteninin kapanışında kullanılan ifadeler kamuoyunda tartışma yarattı. TRT Ana Haber sunucusu Işıl Açıkkar’ın, hayvan sahiplenmeye ilişkin kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

“Ben de Bir Patili Annesiyim” Sözleri Gündem Yarattı

Anneler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Açıkkar, şu ifadeleri kullandı:

“Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim.”

Bu sözlerin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ifadeleri desteklerken, bazı kesimler ise annelik kavramı üzerinden eleştirilerde bulundu.

Görevden Alındığı İddiası

Tartışmaların büyümesinin ardından bazı medya organlarında, TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı sunduğu haber bülteninden aldığı ve olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Konuyla ilgili TRT’den resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Bosch Reklamı Sonrası Yeni Tartışma

Yaşanan gelişme, geçtiğimiz günlerde Bosch’un Anneler Günü temalı reklam filmiyle yaşanan tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu reklamda evcil hayvan sahibi bir karakter üzerinden “annelik” vurgusu yapılmış, reklam kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu. Tepkiler sonrası RTÜK inceleme başlatmıştı.

RTÜK’ten Aile Yapısı Vurgusu

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, aile kavramına ilişkin şu değerlendirmeye yer verilmişti:

“Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır.”

Kurul ayrıca annelik kavramının korunmasına yönelik hassasiyet vurgusu yapmıştı.

Yaşanan son gelişme, sosyal medyada “annelik tanımı”, “hayvan sahiplenme” ve “kamusal yayıncılıkta kullanılan dil” başlıklarında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.