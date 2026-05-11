Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği projeleri kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz deneme sınavlarının dördüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası olan Pusula Maraş koordinesinde düzenlenen deneme sınavları, şehir genelinde 11 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı. Şehir genelinde 25 farklı okulda gerçekleştirilen deneme sınavlarına 4 bin memur adayı katılım sağladı. Gençler, gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda bilgi düzeylerini ölçerek eksik oldukları alanları görme imkânı elde etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen KPSS deneme sınavları, adaylara sınav öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor. ÖSYM standartlarına uygun şekilde hazırlanan sorular, alanında uzman eğitimcilerin katkısıyla oluşturuldu. Gerçek sınav koşullarını yansıtan uygulama sayesinde öğrenciler hem zaman yönetimi konusunda deneyim kazandı hem de sınav heyecanını kontrol etmeyi öğrendi.

Sınav sonunda adaylar, elde ettikleri sonuçlarla mevcut başarı seviyelerini değerlendirme fırsatı bulurken güçlü yönlerini pekiştirme ve eksik oldukları konular üzerinde çalışma şansı yakalıyor. Eğitim alanında gençlere yönelik desteklerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz deneme sınavlarıyla adayların motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyor.