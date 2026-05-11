Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarını Elbistan’da da sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ekipler, Elbistan’ın kırsal mahallelerinden İğde’de kaldırım ve parke çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda uzun süredir araç geçişlerinde özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle sorun yaşanan arter, 15 bin metrekare kilit parke ile kaplanarak kalıcı şekilde iyileştiriliyor.

Yaklaşık 9 Milyon TL’lik yatırım ile yol ve kaldırım iyileştirme çalışmaları sonrası bölge sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştırılacak. Aynı zamanda bölgede ulaşım kalitesi ve güvenlik artırılmış olacak.