Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehrin edebi kimliğini güçlendirmek, edebiyatseverleri nitelikli etkinliklerle buluşturmak ve dünya edebiyatının önemli isimlerini farklı yönleriyle ele almak amacıyla düzenlenen “Yalnız Ardıç Söyleşileri”, bu ay da yoğun ilgi gördü.

Nobel Ödüllü Yazarın Edebi Dünyası Ele Alındı

TDV Kitapevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olarak kabul edilen, “Büyülü Gerçekçilik” akımının öncü isimlerinden Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez konuşuldu. Süleyman Karaca moderatörlüğünde düzenlenen söyleşinin konukları yazar Fatih Kutlubay ve Merve Uygun oldu. Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Gabriel Garcia Marquez’in yaşam öyküsünden yazarlık serüvenine, dünya edebiyatına kazandırdığı yeniliklerden eserlerinde işlediği temalara kadar pek çok başlık detaylı şekilde ele alındı. Konuşmacılar özellikle Marquez’in eserlerinde gerçekle hayal arasında kurduğu özgün bağa dikkat çekerken, “Yüzyıllık Yalnızlık”, “Kırmızı Pazartesi” ve “Kolera Günlerinde Aşk” gibi eserlerin dünya edebiyatındaki etkisini değerlendirdi.

Büyülü Gerçekçilik ve Evrensel Temalar

Söyleşide ayrıca Marquez’in Latin Amerika toplumunun sosyal yapısını, yalnızlık, aşk, ölüm, iktidar ve hafıza gibi evrensel temaları kendine özgü bir anlatımla okuyucuya aktardığı vurgulandı. Katılımcılar, yazarın büyülü gerçekçilik anlayışının yalnızca bir anlatım tekniği olmadığını; aynı zamanda toplumsal gerçekliği farklı bir bakış açısıyla yorumlama biçimi olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Program boyunca katılımcılar da konuşmacılara sorular yönelterek söyleşiye aktif şekilde dahil oldu. Samimi ve interaktif bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, edebiyat tutkunlarına hem Gabriel Garcia Marquez’in edebi dünyasını daha yakından tanıma hem de dünya edebiyatına dair farklı perspektifler kazanma fırsatı sundu. Yalnız Ardıç Söyleşileri’nin önümüzdeki aylarda da farklı yazarlar ve edebi akımların ele alınacağı programlarla devam edeceği belirtildi.

Fatih Kutlubay: “Marquez Evrensel Bir Anlatıcı”

Yazar Fatih Kutlubay, Gabriel Garcia Marquez’in dünya edebiyatındaki yerine dikkat çekerek, “Gabriel Garcia Marquez, yalnızca Latin Amerika edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en güçlü anlatıcılarından biri. Onun eserlerinde gerçeklik ile hayal iç içe geçer ve okuyucu bambaşka bir dünyanın kapısını aralar. Marquez’in en önemli başarısı, yaşadığı coğrafyanın kültürünü ve insan hikâyelerini evrensel bir dile dönüştürebilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Merve Uygun: “Edebi Mirası Hâlâ Gücünü Koruyor”

Merve Uygun ise konuşmasında Marquez’in eserlerinde işlediği temaların evrenselliğine vurgu yaparak, “Marquez’in eserlerinde yalnızlık, aşk, aile bağları ve toplumsal hafıza çok güçlü bir şekilde işleniyor. Büyülü gerçekçilik anlayışı sayesinde sıradan görünen olaylar bile okuyucuda derin etkiler bırakıyor. Bugün hâlâ milyonlarca insanın onun eserlerine ilgi göstermesi, bıraktığı edebi mirasın ne kadar güçlü olduğunun en önemli göstergesidir” dedi.