Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, teknoloji ve oyun geliştirme alanında genç yetenekleri desteklemeye yönelik projelerini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Doğa Game Jam” yarışması, gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç oyun geliştiricileri Kahramanmaraş’ta buluşturan organizasyon, yoğun katılımı ve ortaya çıkan yaratıcı projelerle dikkat çekti.

14 İlden 145 Genç Aynı Platformda Buluştu

KİÜ Karacasu Kampüsü Merkezi Kütüphane ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, 14 farklı ilden gelen toplam 145 genç yarışmacı takımlar halinde mücadele etti. Katılımcılar, 48 saat boyunca aralıksız süren maratonda oyun fikirlerini geliştirerek projelerini tamamlamak için yoğun mesai harcadı. Yarışma süresince gençler; oyun tasarımı, yazılım geliştirme, modelleme, senaryo oluşturma, ses tasarımı ve görsel içerik üretimi gibi pek çok alanda ekip çalışması yürüttü. Ortaya çıkarılan projeler hem teknik altyapıları hem de yaratıcı hikâyeleriyle jüri üyelerinin beğenisini topladı.

Projeler Çok Yönlü Kriterlerle Değerlendirildi

Final aşamasında takımlar geliştirdikleri oyunları jüri karşısında sunarak projelerinin detaylarını anlattı. Değerlendirme sürecinde oyunlar; tema uyumu, oynanış mekanikleri, hikâye kurgusu, ses kullanımı, görsel tasarım ve teknik yeterlilik gibi çeşitli kriterler üzerinden puanlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Pickup Studio takımı “Cube Cube” adlı oyunuyla yarışmanın birincisi oldu. “Zelzele” isimli projeyle Vesaire takımı ikinci sırayı elde ederken, “Aydınlık İzler” oyunuyla White Studio takımı üçüncülük derecesine layık görüldü. Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 60 bin TL ödül verildi.

Dereceye Giren Takımlara Ödülleri Takdim Edildi

Düzenlenen ödül törenine; KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan katıldı. Protokol üyeleri, yarışmada derece elde eden gençlere ödüllerini takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

“Hedefimiz Bir Sonraki Yarışmada da Birincilik”

Yarışmanın birincisi olan Pickup Studio takımından Umut Uçak, elde ettikleri başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Madalyon Game Jam etkinliğinde de birincilik kazandıklarını hatırlatan Uçak, bu yıl “Cube Cube” adlı oyunla yeniden zirvede yer aldıklarını söyledi. Farklı şehirlerden bir araya gelen ekip arkadaşlarıyla güçlü bir uyum yakaladıklarını ifade eden Uçak, “3 farklı şehirden gelen ekibimizle güzel bir enerji yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Bir sonraki oyun tasarım yarışmasında da hedefimiz yine birincilik” ifadelerini kullandı.

Gençlerin Teknoloji ve Yazılım Alanındaki Potansiyeline Katkı

Pusula Maraş öncülüğünde gerçekleştirilen “Doğa Game Jam”, gençlerin teknoloji ve oyun geliştirme alanındaki yeteneklerini ortaya koymalarına imkân sunarken, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve ekip ruhunun gelişmesine de katkı sağladı. Organizasyon, Kahramanmaraş’ın gençlik, teknoloji ve yaratıcı endüstriler alanında gelişen vizyonunu ortaya koyan önemli etkinliklerden biri olarak değerlendirildi.