Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Mevsimin Son Şarkısı” adlı tiyatro oyunu, minik izleyicilerle buluşarak salonu neşeyle doldurdu. Hem eğlendirici hem de öğretici yapısıyla büyük ilgi gören tiyatro oyununda çocuklar ve aileleri, keyifli anlar yaşayarak sanat dolu bir hafta sonu geçirdi.

Renkli dekorlar, dinamik sahne performansları ve çocukların dünyasına hitap eden hikâye kurgusuyla öne çıkan oyun, miniklerin hayal gücünü zenginleştirdi. Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken gösteri, çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu.

Programda yer alan interaktif bölümler sayesinde çocuklar yalnızca izleyici olmakla kalmayıp oyunun bir parçası haline geldi. Sahneyle kurulan etkileşim ile birlikte çocukların sosyal becerileri ve özgüvenlerinin geliştirilmesi sağlandı.