Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz seyahat imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda yer alan Çokyaşar – Elmalar Grup Yolu’nda hummalı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Uzun süredir dar yapısı nedeniyle sürücüler için risk oluşturan ve özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığına yol açan güzergâhta fiziki standartlar yükseltilerek daha güvenli hale getiriliyor.

Yol Genişletme Tamamlandı, Asfalt Serimi Başladı

Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kilometre uzunluğundaki yolda öncelikle yol genişletme işlemleri gerçekleştirildi. Dar ve kullanışsız yapısı nedeniyle ulaşımı zorlaştıran güzergâhın genişliği 6 metreden 16 metreye çıkartıldı. Daha geniş ve akıcı bir hale getirilen alanda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ise sıcak asfalt serimine başlandı.

22 Bin Ton Asfalt, 66 Milyon TL’lik Yatırım

Modern yol standartlarına uygun şekilde yapılan çalışmalar kapsamında güzergâhta 22 bin ton asfalt kullanılacak. 66 Milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilecek çalışma ile sürüş konforu da artacak. Bölge sakinleri açısından büyük önem taşıyan güzergâhın yenilenmesiyle birlikte, kırsal mahalleler arasındaki ulaşım da daha hızlı ve kesintisiz hale gelecek.