Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ikinci ayağı, Kapıçam Tabiat Parkı’nda yoğun katılım ve büyük heyecanla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, iki gün boyunca adrenalin dolu görüntülere sahne oldu. Doğal yapısı, zorlu arazi koşulları ve teknik parkurlarıyla dikkat çeken Kapıçam Tabiat Parkı, offroad tutkunlarının buluşma noktası haline geldi.

Kapıçam’da Adrenalin Dolu Mücadele

Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ikinci etabında sporcular; çamurlu yollar, dik rampalar, keskin virajlar ve derin çukurlarla dolu parkurlarda kıyasıya mücadele verdi. Kapıçam Tabiat Parkı’nın doğal dokusu içerisinde hazırlanan etaplar hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Profesyonel pilotlar ve co-pilotlardan oluşan ekipler, teknik sürüş kabiliyetlerini en üst seviyede sergilerken, araç dayanıklılığı da zorlu parkurlarda ciddi sınav verdi.

44 Sporcu Direksiyon Başına Geçti

Şampiyonaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda sporcu katıldı. Organizasyonda, beşi kadın olmak üzere toplam 44 sporcu direksiyon başına geçerek derece elde edebilmek için mücadele etti. Motor sporlarına ilginin her geçen yıl arttığını gösteren organizasyon, Kahramanmaraş’ın spor turizmi açısından da önemli bir merkez haline geldiğini ortaya koydu. Yarışları takip eden vatandaşlar da parkur alanına yoğun ilgi göstererek sporcuların heyecanına ortak oldu.

Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından organizasyon, Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kategorilerinde ve genel klasmanda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Genel klasmanda İsmail Ayhan ve Eray Vural ikilisi birinciliği elde ederken, Yakup Çimiç ve Adem Paç ikinci oldu. Ali Seyda Kıvrak ve Serkan Sivri ikilisi ise genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı. SSV kategorisinde ise Eren Alver ve Onur Sırımoğlu birincilik kürsüsüne çıktı. Dereceye giren sporcuların kupa ve ödüllerini; Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Orak ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Yarışma Direktörü Safa Güzelbulut takdim etti.

Sporculardan Kapıçam Etabına Tam Not

Şampiyonada SSV kategorisinde birinci olan Eren Alver, Kahramanmaraş’taki organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ankara’dan geldim buraya. Kahramanmaraş’ta iki gün boyunca zorlu mücadeleler verdik. Zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak şampiyonanın ikinci etabını birincilikle tamamladık. Şampiyonada lideriz ve bunu Kahramanmaraş’ta da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel klasmanda derece elde eden Serkan Sivri ise Kapıçam etabının kendileri için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Fethiye’den geliyorum, daha önce de birçok kez Kahramanmaraş’ta yarışma şansımız oldu. Kahramanmaraş’ın bizim için çok ayrı bir önemi var. Kapıçam etabını çok beğeniyoruz. Bugün de burada ikincilik elde ederek kupamıza kavuştuk” dedi.

Genel klasman birincisi İsmail Ayhan da uzun süredir bekledikleri başarıyı Kahramanmaraş’ta elde ettiklerini ifade ederek, “Bazı aksaklıklardan dolayı uzun süredir kürsüye çıkamıyorduk. Bu talihsizliği Kahramanmaraş’ta kırdık. Hem genel klasmanda hem de kendi sınıfımızda birinci olduk. Yıllardır Kahramanmaraş’a gelip gidiyoruz ve burayı çok seviyoruz. Çok keyifli bir parkur Kapıçam. Kahramanmaraş yarışları gelsin diye iple çekiyoruz, burada yarışmak paha biçilemez” diye konuştu.