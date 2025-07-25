Olay, Egemenlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol kenarına devrildi.

Sağlık ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yol Trafiğe Kapanıp Tekrar Açıldı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.