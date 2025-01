İlk kez Aksu TV ekranlarında yayınlanan görüntülerde, binaların yıkılmaya başladığı ve insanların panik içinde kaçıştığı anlar kaydedilmiş. Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar görülüyor.

4:17 de meydana gelen depremin ardından insanlar elektriklerin gitmesiyle akıllardan silinmeyecek o sarsıntıyla baş başa kalıyor.

Sadece gece değil öğlen saatlerinde Elbistan’da meydana gelen deprem anında da caddelerde benzinliklerde yaşanan panik ve vatandaşların kaçmaya çalıştıkları anlar an be an güvenlik kameralarınca kayıt altına alınmış.

Binaların yıkıldığı anlarda ortalığı büyük bir toz bulutu kaplıyor