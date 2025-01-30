Saraçhane Çarşısı esnafları, bu kültüre sahip çıkarak geleneksel yemeklerin pişirilmesine öncülük ediyor. Esnafların bir araya gelerek hazırladığı tepsi yemekleri, etli ve sebzeli fırın lezzetleri, odun ateşinde yavaş yavaş pişerek benzersiz bir aroma ve lezzet kazanıyor.

Odun ateşinde pişirilen yemekler, yalnızca damaklara hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda mahalle halkını bir araya getirerek sosyal bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor. Fırınlar, yemek yapılan yerler olmanın ötesinde, kültürel üretimin yaşatıldığı ve mahalle dayanışmasının sürdürüldüğü önemli mekânlar olarak öne çıkıyor.

Bu gelenek, Kahramanmaraş’ın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak geleceğe aktarılmaya devam ediyor.