Maç sonucu: Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

90+1' Gol... Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (Rwan)

87' Ludogorets sağ kanattan gelmek istedi ancak Anton Nedyalkov'un uzun pası doğrudan Livakovic'de kaldı.

86' Ludogorets sağ kanattan gelmek istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu taca yolladı.

75' Fenerbahçe uzun topla gelmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

66' Fenerbahçe ön alan baskısı yaparken Batshuayi faul yaptı.

58' Fenerbahçe sol kanattan atağa çıktı ancak hakem topsuz alanda Zajc'ın müdahalesi için faul düdüğünü çaldı.

56' Batshuayi'nin enfes şutu direkten oyun alanına geri döndü.

53' Fenerbahçe bu seferde sağ kanattan gelmek istedi ancak Osayi'nin pası savunmadan geri döndü.

52' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Ferdi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

İlk yarı sonucu: Ludogorets 1-0 Fenerbahçe

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

37' Ludogorets kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

32' Anton Nedyalkov, Osayi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

28' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Ferdi'nin pasında savunma topu uzaklaştırdı.

25'Ludogorets yine sağ kanattan geldi ancak Crespo topa müdahale etti ve kornere yolladı.

18' Gol... Ludogorets 1-0 Fenerbahçe (Piotrowski)

14' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

7' Ludogorets sağ kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Oosterwolde topu taca yollamayı başardı.

4' Ludogorets sağ kanattan etkili geldi ancak Crespo araya girdi ve topu kornere yolladı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

İlk 11'ler

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Dusan Tadic, Ryan Kent, Michy Batshuayi