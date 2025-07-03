Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 yaşındaki yıldızın transfer sürecini bizzat yürütüyor. Taraftarda büyük heyecan yaratan bu gelişme sonrası, Asensio'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Marco Asensio Kimdir?

1996 doğumlu Marco Asensio, İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 10 yaşındayken Mallorca altyapısında başlayan yıldız oyuncu, yeteneğiyle kısa sürede Real Madrid'in dikkatini çekti.

Real Madrid formasıyla birçok başarıya imza atan Asensio, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga ve 3 UEFA Süper Kupası zaferi yaşadı. 2023 yılında PSG'ye transfer olan Asensio, burada da kalitesini göstermeye devam etti.

Marco Asensio Hangi Mevkide Oynuyor?

Asensio; başta on numara, sağ kanat, sol kanat ve zaman zaman forvet mevkilerinde görev yapabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan Asensio;

✔ Uzaktan şutları,

✔ Dripling kabiliyeti,

✔ Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle biliniyor.

Ancak defansif yönü zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Marco Asensio Fenerbahçe'ye Gelecek Mi?

Transfer görüşmeleri devam ediyor. Mourinho'nun isteği ve Başkan Ali Koç'un girişimleri sonrası Fenerbahçe'nin Asensio transferinde ciddi mesafe katettiği iddia ediliyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecanla gelişmeleri takip ediyor.