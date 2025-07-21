Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
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Tarih: 21 Temmuz 2025 Pazartesi
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Saat: TSİ 13:00
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Yer: UEFA Merkezi, Nyon (İsviçre)
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Canlı Yayın: UEFA’nın resmi sitesi uefa.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının Devler Ligi’ndeki muhtemel rakibini öğrenmek için bu önemli kura çekimine kilitlendi.
Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri
Fenerbahçe, seri başı olamaması nedeniyle oldukça güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali bulunuyor. İşte 3. ön eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel takımlar:
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Benfica (Portekiz): Avrupa kupalarında deneyimli, güçlü kadro
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Feyenoord (Hollanda): Dinamik futboluyla dikkat çeken Hollanda devi
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Club Brugge (Belçika): İstikrarlı performans sergileyen Belçika temsilcisi
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Rangers (İskoçya) veya Panathinaikos (Yunanistan): 2. ön eleme turunda karşılaşacak iki takımın galibi Fenerbahçe’nin rakibi olacak
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Maç Takvimi
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İlk Maç: 5-6 Ağustos 2025
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Rövanş Maçı: 12 Ağustos 2025
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselerek aşağıdaki tarihlerde mücadele edecek:
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Play-off İlk Maçı: 19-20 Ağustos 2025
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Play-off Rövanşı: 26-27 Ağustos 2025
Play-off turunu da geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak ve Avrupa’nın dev takımlarıyla karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kura çekimi 21 Temmuz 2025, saat 13:00’te UEFA’nın resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.
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Sarı-lacivertliler, zorlu rakiplerden biriyle eşleşme ihtimali taşıyor.
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ön eleme turu maçları Ağustos ayının ilk yarısında oynanacak.
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