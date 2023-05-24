Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Sivasspor’u konuk edecek. Kanarya, 0-0’ın rövanşında taraftarı önüne final biletini kapmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor. Son şampiyon Yiğidolar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Mücadelenin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belli olacak. Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Sivasspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR’da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.

Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Sarı Lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Kayserispor’la karşılaşan Jorge Jesus'un ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sivasspor yarı finale nasıl geldi?



Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Kırmızı Beyazlılar, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.