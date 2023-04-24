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Bu sonuçla Fenerbahçe 64 puanla 2.sırada yer alırken, İstanbulspor 29 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

İstanbulspor'un gollerini ise 57.(P) ve 66. dakikalarda V.Ethemi ile 90+6. dakikada E.Eze attı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Joao Pedro kaydederken;

Mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-lacivertliler zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

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