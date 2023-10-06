UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam etti.

H Grubu’nda Michal Gasparik yönetimindeki Slovak takımı Spartak Trnava ile İsmail Kartal'ın ekibi temsilcimiz Fenerbahçe, Alman hakem Sascha Stegemann’ın düdük çaldığı maçta Antona Malatinskeho Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golleri King'den

İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-lacivertliler 70. dakikada King'in attığı golle öne geçti.

Norveçli golcü 81. dakikada farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe seriyi 15 maça çıkardı

87'de Oosterwolde'nin hatasını değerlendiren Spartak Trnava farkı bire indirse de kalan dakikalarda temsilcimiz skor üstünlüğünü korumayı başardı ve bu sezonki galibiyet serisini 15 maça çıkardı.