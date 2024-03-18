Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı belirtildi.
Toplantının, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda yapılmasına karar verildiği, söz konusu tarihte gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.
Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.