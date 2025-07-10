Fenerbahçe, Stadyum İsim ve Avrupa Forma Göğüs Sponsorluğu İçin Chobani ile Masada

Fenerbahçe Spor Kulübü, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A Takımı'nın Avrupa kupalarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için ABD merkezli gıda şirketi Chobani ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”

Bu gelişme, Fenerbahçe'nin marka değerini artırmayı hedefleyen büyük bir sponsorluk anlaşmasının habercisi olarak yorumlanıyor.

Ülker ile Yapılan İsim Hakkı Anlaşması Sona Erdi

Fenerbahçe'nin stadyum isim hakkı daha önce 2015 yılında Ülker ile yapılan anlaşmayla belirlenmişti. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim döneminde gerçekleşen bu anlaşma kapsamında:

Süre: 10 yıl

Değer: 90 milyon dolar

Dönem: 2015 – 2025 Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a döndü İçeriği Görüntüle

Bu anlaşmanın süresinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, stadyum için yeni bir isim sponsoru arayışına girmişti. Gözler şimdi Chobani ile süren görüşmelere çevrilmiş durumda.

Chobani Kimdir? Türk Girişimci Hamdi Ulukaya’nın ABD’de Kurduğu Dev Marka

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Chobani, 2005 yılında ABD’de Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kuruldu. Yoğurt ve süt ürünleriyle dünya çapında tanınan Chobani, Amerika’daki yoğurt pazarında lider konumda bulunuyor.

Kuruluş: 2005

Merkez: ABD

Kurucu: Hamdi Ulukaya

Ürün grubu: Yoğurt, süt ürünleri, bitki bazlı gıdalar

Pazar: ABD, Avustralya ve Avrupa’da faaliyet gösteriyor

Fenerbahçe ile yapılacak olası bir anlaşma, Chobani markasının Avrupa’daki bilinirliğini artırabileceği gibi, Türk futboluna yatırım anlamında da dikkat çekici bir hamle olabilir.

Fenerbahçe'de Sponsorluk Gelirlerinde Yeni Dönem

Fenerbahçe, Avrupa forma sponsorluğu ve stadyum isim hakkı gibi önemli kalemlerde yeni bir gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor. Chobani ile yapılacak olası anlaşma, hem kulübe maddi katkı sağlayacak hem de marka değeri açısından önemli bir sinerji yaratabilecek.

Yeni Dönemin Eşiğinde

Fenerbahçe'nin Chobani ile yürüttüğü sponsorluk görüşmeleri sonuçlandığında, kulübün stadyumunun ismi değişebilir ve Avrupa kupalarında yeni forma sponsoru olarak Chobani logosu yer alabilir.

Yeni gelişmeleri takip etmek için kulübün ve KAP’ın resmi açıklamaları izlenmeye devam ediyor.