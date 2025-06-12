İddaalara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden dijital oyun görünümünde sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri öne sürülen fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Twitch ve YouTube Fenomenlerine ‘Sanal Kasa’ Operasyonu – Key Drop Üzerinden Haksız Kazanç İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerine yönelik başlattığı yasa dışı bahis ve haksız kazanç soruşturmasında yeni bir aşamaya geçti. Aralarında Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya ve Tolunay Ören gibi yüksek takipçili içerik üreticilerinin de bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Dijital Oyun Görünümünde Bahis ve Kumara Teşvik İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Twitch, YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar üzerinden dijital oyun yayınları yaptıkları ve “Key Drop” adlı bir site aracılığıyla sanal kasa açarak bu kasalardan çıkan dijital ürünleri paraya çevirip haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

Fenomenler Savcılıkta İfade Verdi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan fenomenler:

Kemal Can Parlak

Ferit Karakaya

Eray Can Özkenar

Tolunay Ören

Ferhat Can Dama

Ömer Faruk Karataş

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Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na (Çağlayan) getirilerek savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

Savcılıkça ifadeye çağrılan isimler arasında yüksek takipçili fenomenler Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Eray Can Özkenar ve Tolunay Ören de yer aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek savcılıkta ifadeye alındı.

‘KEY DROP’ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, şüphelilerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden yaptıkları yayınlarda ‘Key Drop’ isimli bir site aracılığıyla dijital oyun adı altında sanal kasa açtıkları ve bu kasalardan çıkan dijital eşyaları paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

10 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri:

Kemal Can Parlak

Ferit Karakaya

Eray Can Özkenar

Tolunay Ören

Ferhat Can Dama

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.