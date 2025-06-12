İddaalara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden dijital oyun görünümünde sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri öne sürülen fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Twitch ve YouTube Fenomenlerine ‘Sanal Kasa’ Operasyonu – Key Drop Üzerinden Haksız Kazanç İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerine yönelik başlattığı yasa dışı bahis ve haksız kazanç soruşturmasında yeni bir aşamaya geçti. Aralarında Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya ve Tolunay Ören gibi yüksek takipçili içerik üreticilerinin de bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
Dijital Oyun Görünümünde Bahis ve Kumara Teşvik İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Twitch, YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar üzerinden dijital oyun yayınları yaptıkları ve “Key Drop” adlı bir site aracılığıyla sanal kasa açarak bu kasalardan çıkan dijital ürünleri paraya çevirip haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
Fenomenler Savcılıkta İfade Verdi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan fenomenler:
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Kemal Can Parlak
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Ferit Karakaya
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Eray Can Özkenar
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Tolunay Ören
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Ferhat Can Dama
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Ömer Faruk Karataş
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Mert Kancefer
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Furkan Burak Bayrak
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Duru Batır
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Necati Akçay
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na (Çağlayan) getirilerek savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.
Savcılıkça ifadeye çağrılan isimler arasında yüksek takipçili fenomenler Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Eray Can Özkenar ve Tolunay Ören de yer aldı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek savcılıkta ifadeye alındı.
‘KEY DROP’ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, şüphelilerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden yaptıkları yayınlarda ‘Key Drop’ isimli bir site aracılığıyla dijital oyun adı altında sanal kasa açtıkları ve bu kasalardan çıkan dijital eşyaları paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
10 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri:
Kemal Can Parlak
Ferit Karakaya
Eray Can Özkenar
Tolunay Ören
Ferhat Can Dama
Ömer Faruk Karataş
Mert Kancefer
Furkan Burak Bayrak
Duru Batır
Necati Akçay
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.