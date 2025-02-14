Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatlarından bazıları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, aleyhine hiçbir olumsuz delil olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek yaklaşık 16 yıldır haksız yere yargılandığını öne sürdü ve beraatini istedi.

Sanık Nusret Memiş de hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise olay günü ve saati bölgede hava hareketliliğinin yaşandığını, dosyadaki en önemli bulgulardan birisinin hava hareketliliği diğerinin ise helikopterdekilerin maruz kaldığı karbonmonoksit miktarı olduğunu, bu iki durumda helikopterin sevk ve idaresinin rahatlıkla yapılamayacağını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 27 Haziran 2025'e erteledi.