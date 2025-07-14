İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ terör örgütüne mensup 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yakalanan şüphelilerden 33’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar; Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat’ta eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2025 yılı başından itibaren yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 910 kişi tutuklandığını; 1.006 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Şüphelilerin; FETÖ’nün güncel yapılanmasında aktif rol almak, örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurmak, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden propaganda yapmak suçlarından arandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında ''Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1944631748605657119