Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yurt genelinde sürdürülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 50 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

2025 yılı genelinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar toplam 910 kişi tutuklanırken, 1.006 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şahısların; FETÖ’nün güncel yapılanmasında aktif rol aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonlar, başta Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarıyla başarıyla sonuçlandı.TÜ