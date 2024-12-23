Azerbaycan basını, Ankara'nın tarihi ziyaretine geniş yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesini "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.

Ana haber bültenlerinde, Fidan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgusu ile "PKK/YPG’ye Suriye’de yer yok" açıklamalarına yer verildi.

Türkiye’den uzman konuklarla, tarihi ziyaretin değerlendirmeleri yapıldı.

Tarihi ziyaret Arap basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti, Arap basınında da yankı uyandırdı.

Katar merkezli El Cezire kanalı, Fidan'ın terörle mücadele vurgusunu ekranlarına taşıdı...

"Bir sonraki aşamada Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

Dubai merkezli El Arabiya da yayınlarında, tarihi ziyarete sık sık değindi.

Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte" sözlerini vurguladı.

Görüşmeye detaylı olarak yer verildi

Hakan Fidan'ın Şam temasları Avrupa basınının da gündemindeydi.

France 24 kanalı, 'Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da' sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi.

Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG’ye Suriye’de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı.

Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.

Bakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti, Yunan medyası tarafından da yakından izlendi.

Fidan'ın ziyareti Çin medyasında da gündemdeydi

Yunanistan devlet televizyonu ERT Dışişleri Bakanı Fidan'ın terörle mücadelede kararlılık vurgusuna değindi.

Görüşme, Çin Devlet Televizyonu'nun da gündemdeydi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın, "Terör örgütü PKK/YPG kendini bir an önce feshetmelidir" mesajı ve İsrail’in Suriye topraklarındaki ihlallerine ilişkin tepkisi öne çıkarıldı.