Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23, 30 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için çıkışını yapmıştı.

Daha önce FIFA 22'nin ilk 10 günde 9,1milyon satım alıma ulaşıldığı duyurulurken, FIFA 23'ün ise daha fazla kullanıcı tarafından satın alındığı açıklandı.

FIFA 23, 10 milyondan fazla sattı

EA tarafından yapılan açıklamaya göre FIFA 23, satışa çıktığı ilk 10 gün itibarıyla 10 milyondan fazla satarak yeni bir rekor kırdı.

Açıklama yapan bir EA yetkilisi, satışa çıkan FIFA 23'ün ilerde yayınlanacak güncellemeler ile daha iyi bir hal alacağını söyledi.

Ayrıca kasım ayında çıkacak güncelleme, erkek ve kadınlar için dünya kupasını da oyuna ekleyecek.