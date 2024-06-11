Düzenlenen kermesten elde edilen gelir, savaşta büyük bir yara alan Filistin'e ulaştırılacak. Aksu Haber’e konuşan Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak, "Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi. Öğrenci ve öğretmenler de bu savaşın bir an önce son bulmasını dilediklerini belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin dayanışma ruhunu ve Filistin'e olan desteklerini bir kez daha ortaya koydu.