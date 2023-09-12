Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla süren operasyonlardan bir güzel haber daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, haberi bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden duyurdu.

"Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

O duyuru şu cümlelerle yapıldı;

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.