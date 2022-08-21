Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan 16 yaşındaki Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda Şenoba Hezil Çayında Firdevs Babat'ın yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Katil erkek arkadaşı çıktı

Olayda erkek arkadaşı A.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.