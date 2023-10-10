Antalya, Türkiye'nin en görkemli doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, şimdi de yeşil ticarette öncü bir rol üstleniyor. Yüzlerce çeşit bitki, peyzaj ekipmanları ve üretim materyallerinin sergileneceği Flora Expo Antalya fuarına DAVETLİSİNİZ !!

Kentlerin yeşil alanları, bahçeleri ve çevre düzenlemeleri üzerine odaklanan Flora Expo Antalya, kent yaşamını daha yaşanabilir ve çevre dostu hale getirmek için önemli bir misyona sahip. Fuar, doğayla uyumlu ve çevre dostu kentsel planlanma için, yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerini ve kamu kurumlarını bir araya getiriyor.

İç ve Dış Mekân Süs Bitkileri, Tropik Bitkiler, Mevsimlik Süs Bitkileri, Doğal Rulo Çim, Peyzaj Uygulama ve Ekipmanları, Üretim Materyalleri, Dikey Bahçecilik, Doğal Taşlar bir arada sergileneceği fuarı, işini büyütmek için iş birlikleri gerçekleştirmek ve yeşil ticaret fırsatlarını değerlendirmek isteyen profesyoneller ücretsiz ziyaret edebilirler.

25- 28 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuar ile ilgili detaylı bilgi ve ücretsiz online davetiyenizi almak için fuarın resmî web sitesi www.floraexpoantalya.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

