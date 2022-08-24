Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cengiz E. kontrolündeki tır, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen, Mehmet S.'nin kontrolündeki araca arkadan çarptı.

Otomobil, tırın çarpmasının etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdi. Öne savrulan tır ise önündeki araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 tırın arasında kalan araçta yolcu koltuğunda seyahat eden Emin K. ve sürücü Mehmet S. ile yolcu olarak bulunan polis memuru Çiçek G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emin K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.