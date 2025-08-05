Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, 4. Gününde de ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatırken, kalan günlerde de aynı heyecan ve coşkuyla devam edeceği garantisini veriyor.

Her köşesinde ayrı bir sürpriz saklayan bu etkinlik, daha keşfedilecek çok şey olduğunu müjdeliyor.

Fuar alanı, her yaştan insanın ilgi odağı olurken, geleneksel el sanatlarından modern yeniliklere kadar geniş bir yelpazede ürünler ve aktiviteler sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Ve Aile Şube Müdürlüğü de fuar alanında açtıkları stantlarla ziyaretçileri hem eğlendirdi hem de çeşitli konularda bilgilendirdi.

Burada kurs yetkilileri yaptıkları açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi fuar sürecinde de vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi.