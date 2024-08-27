Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda birbirinden güzel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda lunapark alanından birbirinden renkli stantların bulunduğu çarşı alanına kadar her yer tıklım tıklım doldu.

İlk günkü coşku ve heyecanla devam eden fuarda birbirinden ünlü isimler vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürürken Sanatçı Yılmaz Taner fuar alanında sahne aldı.

Sanatçı Taner Ağustos Fuarında hafızalara kazınan pek çok eseri seslendirerek kulakların pasını sildi

Müzikseverler de hep bir ağızdan sanatçıya eşlik ederek geceye renk kattı.